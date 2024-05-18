Monte перемогли BLEED і вийшли з групи, B8 здолали 3DMAX: результати матчів RES Regional Series 4

Відбулися другі матчі групового етапу онлайн-турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 4 за участю українських команд.

Monte (27) здобули перемогу над європейською BLEED (46), забравши обидві мапи. Ця звитяга дозволила колективу з Монастирища вийти у плей-оф з першого місця.

Інша українська команда B8 (44) у напруженому поєдинку виявилася сильнішою за більш рейтингову французьку організацію 3DMAX (24). Вирішальну гру за вихід у плей-оф українці проведуть 19 травня проти Zero Tenacity (54).

RES Regional Series 4

Онлайн-турнір, 17 травня

Призовий фонд — $100,000

Другий матч, Група A

Monte — BLEED 2:0 (13:11 Mirage, 16:13 Anubis)

Група B

B8 — 3DMAX 2:1 (13:11 Anubis, 9:13 Ancient, 13:9 Nuke)

Нагадаємо, у перший день змагань Monte здобули перемогу над російською DMS (99), а B8 поступилися росіянам з PARIVISION (64).

Четвертий сезон європейського турніру RES Regional триватиме з 15 по 22 травня.

Напередодні Monte підписали на випробувальний термін 28-річного француза Алі "hAdji" Хайнусса, а також оголосили про трансфер словацького гравця Мартіна "STYKO" Стика.