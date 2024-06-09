B8 та Monte не змогли кваліфікуватися на BLAST Premier Fall Showdown 2024

Склади українських команд з Counter-Strike 2 B8 та Monte не змогли кваліфікуватися на турнір BLAST Premier Fall Showdown 2024.

Перемогу у відбірковому турнірі RES European Masters: Fall 2024 здобула російська організація AMKAL. У півфіналі плей-оф росіяни здолали B8 з рахунком 2:1 по мапах (Ancient 13:11, Dust 2 13:6, Nuke 13:10).

Monte змогли легко здолати команду Aurora (2:0), однак нав'язати боротьбу в фіналі не вийшло. AMKAL виграв у додаткових раундах на Dust 2 — 16:13 та без шансів поступилися на Vertigo (13:6).

Результати плей-оф RES European Masters: Fall 2024

Плей-оф RES European Masters: Fall 2024

Раніше NAVI Junior перемогла Monte Gen у фіналі турніру Appolo1 Series: Phase 2 з Counter-Strike 2.