Академка NAVI виявилась сильнішою: Monte Gen поступились NAVI Junior у фіналі Appolo1 Series: Phase 2

Українська команда NAVI Junior перемогла Monte Gen у фіналі турніру Appolo1 Series: Phase 2 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Академка "народжених перемагати" перемогла на виборі суперника Nuke (13:9). Суперникам не допомогла навіть заміна на цій мапі, через яку за Monte Gen зіграв кіберспортсмен основи Симон "kRaSnaL" Мрожек, який набив шалені 28 кілів.

Друга мапа Ancient також завершилася з таким рахунком. Цього разу kRaSnaL вже не грав за команду.

Зазначимо, що в складі NAVI Junior грають 3 українці, 1 представник Косово та 1 італієць:

Аулон "Krabeni" Фазлія (Косово)

Дмитро "dem0n" Мирошниченко (Україна)

Микита "cmtry" Самольотов (Україна)

Джюгас "dziugss" Степонавічюс (Італія)

Адам "froz1k" Нагорний (Україна)

Тренер Андраш "coolio" Ферчак (Угорщина)

Appolo1 Series: Phase 2

Онлайн-турнір, фінал

3 червня

NAVI Junior (Україна) — Monte Gen (Україна) 13:9, 13:9

Нагадаємо, раніше NAVI об'єднали два молодіжні склади під тегом NAVI Junior.