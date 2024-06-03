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Академка NAVI виявилась сильнішою: Monte Gen поступились NAVI Junior у фіналі Appolo1 Series: Phase 2

Микола Дендак — 3 червня, 23:33
Академка NAVI виявилась сильнішою: Monte Gen поступились NAVI Junior у фіналі Appolo1 Series: Phase 2

Українська команда NAVI Junior перемогла Monte Gen у фіналі турніру Appolo1 Series: Phase 2 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0. Академка "народжених перемагати" перемогла на виборі суперника Nuke (13:9). Суперникам не допомогла навіть заміна на цій мапі, через яку за Monte Gen зіграв кіберспортсмен основи Симон "kRaSnaL" Мрожек, який набив шалені 28 кілів.

Друга мапа Ancient також завершилася з таким рахунком. Цього разу kRaSnaL вже не грав за команду.

Зазначимо, що в складі NAVI Junior грають 3 українці, 1 представник Косово та 1 італієць:

  • Аулон "Krabeni" Фазлія (Косово)
  • Дмитро "dem0n" Мирошниченко (Україна)
  • Микита "cmtry" Самольотов (Україна)
  • Джюгас "dziugss" Степонавічюс (Італія)
  • Адам "froz1k" Нагорний (Україна)
  • Тренер Андраш "coolio" Ферчак (Угорщина)

Appolo1 Series: Phase 2
Онлайн-турнір, фінал
3 червня

NAVI Junior (Україна) — Monte Gen (Україна) 13:9, 13:9

Нагадаємо, раніше NAVI об'єднали два молодіжні склади під тегом NAVI Junior.

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