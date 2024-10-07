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Navi зіграють проти Imperial на IEM Rio 2024

Андрій Яросименко — 7 жовтня, 14:19
Navi зіграють проти Imperial на IEM Rio 2024
Navi

Сьогодні, 7 жовтня, українська кіберспортивна організація NAVI (1) зіграє проти бразильської команди Imperial (20) у стартовому поєдинку групового етапу IEM Rio 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок розпочнеться о 18:00 за київським часом. Переможець матчу сьогодні ж зіграє проти тріумфатора пари Liquid – Complexity за вихід у плейоф. Програвші команди гратимуть на виліт.

Матчі групового етапу відбуваються за системою Bo3. Переможці групи виходять до півфіналу плейоф, а команди, які посіли 2-ге та 3-тє місця виходять до чвертьфіналу.

EM Rio 2024 проходитиме з 7 до 13 жовтня в Ріо, Бразилія. Переможець турніру отримує 100 тисяч доларів та путівку на IEM Katowice 2025.

HTLV

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.

Navi Counter-Strike 2 IEM Rio 2024

Navi

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