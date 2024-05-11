Monte перевели Ryu до академічного складу

Українська кіберспортивна команда Monte зробила зміни в основному складі з Counter-Strike 2. Литовський гравець Гітіс ryu Глушаускас відправився до академічного складу клубу з Монастирища.

Про це повідомляє пресслужба Monte в соцмережах.

Зазначається, що п'ятого гравця команди оголосять згодом.

. @ryucsgo1 returns back to Monte Gen academy roster.



Thank you for the bright moments and good game ❤️ #MonteGEN pic.twitter.com/bS614fbCk5 — MONTE ESPORTS 🇺🇦 (@Monte_Esports) May 10, 2024

Директор з кіберспорту Monte прокоментував зміни в команді для телеграм-каналу Кацапське інферно:

"Після ретельних роздумів ми вирішили повернути ryu до Monte Gen. Дякуємо тобі, Гітісе, за твою наполегливу працю та відданість нещодавнім результатам команди! Бажаємо тобі світлого майбутнього! Слідкуйте за нашими новинами, адже незабаром ми оголосимо нові ростери академії та основного складу", — сказав dance.

Також на цю подію відреагував власник клубу з Монастирища Дмитро Вовк:

"ryu дуже гарно проявив себе, але нам потрібні зміни, бо йому не вистачає досвіду. Новим гравцем стане не Kvem. Для нас це дуже дорогий гравець, враховуючи, що він ні разу не грав на ЛАНі. Тому було би ризиковано платити таку суму, бо немає розуміння як він проявить себе на офлайн турнірі під тиском", — йдеться у заяві.

Актуальний склад Monte з Counter-Strike 2

Володимир Woro2K Велетнюк (Україна)

Сергій DemQQ Демченко (Україна)

Симон kRasSnaL Мрожек (Польща)

Джек ⁠Gizmy фон Шпрекельсен (Велика Британія)

Сергій lmbt Бежанов (Україна, тренер)

Напередодні Monte зазнали поразки від найкращої команди світу та вилетіли з ESL Pro League Season 19.