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B8 здолали JANO та вийшли у півфінал Elisa Masters Espoo 2024

Микола Дендак — 18 жовтня, 18:13
B8 здолали JANO та вийшли у півфінал Elisa Masters Espoo 2024

Українська кіберспортивна команда B8 (28) перемогла фінляндську JANO (171) у вирішальному матчі групового етапу Elisa Masters Espoo 2024 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок проходив у форматі Во3 та завершився з рахунком 2:0. Спершу українці декласували суперника на їхньому ж виборі Mirage, віддавши за весь поєдинок лише 5 раундів. Далі гра перейшла на пік B8 Ancient.

Там команда також розгромила суперника в першій половині гри (8:4), проте після зміни сторін дозволила зрівняти рахунок (8:8). Та це не завадило "бейтам" здобути перемогу та вийти у півфінал.

Вихід у плейоф гарантував B8 10 тисяч доларів. Півфінальний матч також буде у форматі Во3. Свого суперника команда дізнається пізніше.

Elisa Masters Espoo 2024, Фінляндія
Призовий фонд — 200 тисяч доларів
Група A, 17 жовтня

B8 (Україна) — JANO (Фінляндія) 2:0 (13:5 Mirage, 13:11 Ancient)

Зазначимо, що у складі B8 виступають 5 українців:

  • Дмитро "esenthial" Цвір;
  • Арсеній "cptkurtka023" Деревінський;;
  • Даніїл "headtr1ck" Валітов;
  • Олексій "alex666" Ярмощук;
  • Андрій "npl" Кухарський.

Нагадаємо, напередодні B8 виграли турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2. Також раніше команда вийшла у кваліфікаційний турнір найпрестижнішого турніру Perfect World Shanghai Major 2024.

Counter-Strike 2 B8 Elisa Masters Espoo 2024

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