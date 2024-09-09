B8 помстилися GamerLegion за інші українські команди у фіналі CCT Series 10

Українська команда B8 виграла турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2.

У фіналі B8 перемогли GamerLegion, які раніше вибили спершу Monte, а потім Passion UA (команда Олександра Зінченка).

CCT Series 10

Фінал, 8 вересня

B8 — GamerLegion 2:1

За перемогу у фіналі B8 отримали 22 тисячі доларів. Зазначимо, що всі 5 гравців у складі команди — українці: