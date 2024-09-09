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B8 помстилися GamerLegion за інші українські команди у фіналі CCT Series 10

Ігор Чернявський — 9 вересня, 01:20
B8 помстилися GamerLegion за інші українські команди у фіналі CCT Series 10
B8

Українська команда B8 виграла турнір CCT Series 10 з Counter Strike 2.

У фіналі B8 перемогли GamerLegion, які раніше вибили спершу Monte, а потім Passion UA (команда Олександра Зінченка).

CCT Series 10
Фінал, 8 вересня

B8 — GamerLegion 2:1

За перемогу у фіналі B8 отримали 22 тисячі доларів. Зазначимо, що всі 5 гравців у складі команди — українці:

  • Андрій "npl" Кухарський
  • Арсеній "cptkurtka023" Деревинський
  • Олексій "alex666" Ярмощук
  • Данило "headtr1ck" Валітов
  • Дмитро "esenthial" Цвір
B8 Passion UA Monte

B8

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