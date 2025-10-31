Дали бій фавориту: українська команда B8 зупинилася у чвертьфіналі PGL Masters Bucharest 2025

Українська кіберспортивна команда B8 (17) у чвертьфіналі завершила свої виступи на престижному турнірі з Counter-Strike 2 – PGL Masters Bucharest 2025.

"Бейти" поступилися головному фавориту на трофей Aurora (7) з рахунком 2:1.

Спершу українці дали гідний бій супернику на їхньому виборі (Dust2), програвши мапу з рахунком 10:13. При тому B8 по ходу гри вигравали 10:7, однак після цього віддали серію раундів супернику.

Далі українська команда впевнено здобула перемогу на власній мапі Mirage (13:8), однак на десайдер Overpass сил вже не вистачило (3:13). Додамо, що після цього Aurora декласувала GamerLegion у півфіналі (13:1, 13:1) та вже 1 листопада зіграє фінальний матч проти бразильської Legacy.

PGL Masters Bucharest 2025

Counter-Strike 2

Чвертьфінал, 31 жовтня

B8 (Україна) – Aurora (-) 1:2 (10:13 Dust2, 13:8 Mirage, 3:13 Overpass)

B8 за свій виступ отримали 62,5 тисячі доларів призових. Зауважимо, що інша команда з трьома українцями у складі Fnatic теж завершила свої виступи та здобула понад 18 тисяч. Вона вилетіла ще на груповому етапі.

Нагадаємо, напередодні визначилися всі учасники найпрестижнішого турніру сезону з Counter-Strike 2 – StarLadder Budapest Major 2025. До змагань вперше з Мейджору 2016 року пройшли три українські організації.