Вперше за майже 10 років одразу три українські команди вийшли на StarLadder Budapest Major 2025

Major з CS2 в Будапешті від StarLadder

Сьогодні, 6 жовтня, за рейтингом Valve визначилися всі учасники найпрестижнішого турніру сезону з Counter-Strike 2 – StarLadder Budapest Major 2025.

На змагання вийшли 16 найкращих команд європейського рейтингу, топ-10 колективів з американського регіону та 6 організацій з Азії. Також команди за рейтингом розподілили на три стадії.

Таким чином до змагань вперше з Мейджору 2016 року пройшли три українські організації. Це найкраща команда з України Natus Vincere, B8, а також команда Олександра Зінченка Passion UA.

Всі учасники StarLadder Budapest Major 2025

3 стадія:

Vitality, Spirit, Falcons, MOUZ, G2 (Європа)

FURIA, paiN Gaming (Америка)

The MongolZ (Азія)

2 стадія:

Aurora, NAVI , Astralis, 3DMAX, Liquid (Європа)

MIBR, Passion UA (Америка)

(Америка) TYLOO (Азія)

1 стадія:

FaZe, GamerLegion, Ninjas in Pyjamas , B8 , PARIVISION, Fnatic (Європа)

Legacy, Imperial, NRG, M80, Fluxo, RED Canids (Америка)

Lynn Vision, The Huns, FlyQuest, Rare Atom (Азія)

*Жирним виділені команди, у складі яких виступають українці.

StarLadder Budapest Major 2025 проходитиме з 24 листопада до 14 грудня на двох аренах Будапешту. Його проводитиме український турнірний оператор.

Нагадаємо, щоб перейти на американський рейтинг та мати змогу потрапити на Мейджор, команді Зінченка довелося змінити український склад на міжнародний. Тепер за колектив виступають два американці, південноафриканець та українець.