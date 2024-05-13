B8 обіграли російську команду в фіналі CCT Season 2 Europe Series 2

Склад української команди B8 (47) з Counter-Strike 2 здобув перемогу над російським колективом BetBoom (25) у фіналі CCT Season 2 Europe Series 2.

Зустріч відбувалася в форматі bo3 та завершилася з рахунком 2:1. Команди обмінялися ворожими піками. Спочатку B8 обіграли BB на Ancient (13:6), а потім росіяни виграли мапу Anubis (13:8). На вирішальній карті Mirage українська команда все ж виявилася сильнішою — 13:9.

За перемогу в турнірі організація B8 отримала 22 тисячі доларів. Зазначимо, що склад команди з Counter-Strike 2 складається з п'яти українців:

Андрій "npl" Кухарський

Арсеній "cptkurtka023" Деревинський

Олексій "alex666" Ярмощук

Данило "headtr1ck" Валітов

Дмитро "esenthial" Цвір

GG, team!



Keep up the great work and continue to inspire us with your performances 🏆 pic.twitter.com/QPIKgoF1nl — B8 Esports (@B8esportsGG) May 12, 2024

Нагадаємо, що колишня зірка B8 R1nkle перейшов до шведської команди Ninjas in Pajamas.

Раніше MOUZ розгромили Vitality в фіналі ESL Pro League Season 19. Українські команди Natus Vincere та Monte поступилися FaZe у плей-оф турніру. "Народжені перемагати" зазнали поразки в другому раунді, а команда з Монастирища на один етап раніше.