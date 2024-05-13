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B8 обіграли російську команду в фіналі CCT Season 2 Europe Series 2

Phillip Hess — 13 травня, 01:06
B8 обіграли російську команду в фіналі CCT Season 2 Europe Series 2

Склад української команди B8 (47) з Counter-Strike 2 здобув перемогу над російським колективом BetBoom (25) у фіналі CCT Season 2 Europe Series 2.

Зустріч відбувалася в форматі bo3 та завершилася з рахунком 2:1. Команди обмінялися ворожими піками. Спочатку B8 обіграли BB на Ancient (13:6), а потім росіяни виграли мапу Anubis (13:8). На вирішальній карті Mirage українська команда все ж виявилася сильнішою — 13:9.

За перемогу в турнірі організація B8 отримала 22 тисячі доларів. Зазначимо, що склад команди з Counter-Strike 2 складається з п'яти українців:

  • Андрій "npl" Кухарський
  • Арсеній "cptkurtka023" Деревинський
  • Олексій "alex666" Ярмощук
  • Данило "headtr1ck" Валітов
  • Дмитро "esenthial" Цвір

Нагадаємо, що колишня зірка B8 R1nkle перейшов до шведської команди Ninjas in Pajamas.

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