MOUZ розгромили Vitality в фіналі ESL Pro League Season 19

Німецька команда MOUZ з Counter-Strike 2 здобула перемогу над французьким клубом Vitality в фінальному поєдинку ESL Pro League Season 19.

Зустріч відбувалася в форматі bo5 та завершилася з рахунком 3:0 на користь "мишок". MOUZ забрали обидва вибори суперника Inferno (13:9) та Nuke (13:5), а також виявилися сильнішими на власній карті Mirage (13:8).

Ця перемога принесла німецькій організації 170 тисяч доларів призових та кваліфікацію на IEM Cologne 2024.

Найкращим гравцем турніру за версією ESL став капітан MOUZ Каміл "siuhy" Шкарадек, водночас авторитетне видання HLTV назвала MVP лідера Vitality ZywOo, який має найкращий рейтинг на турнірі — 1.56.

Зазначимо, що німецький клуб наздогнав FaZe у боротьбі за Intel Grand Slam Season 5. Щоб завоювати цей трофей потрібно виграти ще два турніри під егідою ESL.

It's really is a RACE for $1,000,000 now.@mousesports' win at #ESLProLeague Season 19 marks their second notch in the 5th iteration of the #IntelGrandSlam, equaling @FaZeClan with the most notches👀 pic.twitter.com/ldCYeMwbLQ — ESL Counter-Strike (@ESLCS) May 12, 2024

Українські команди Natus Vincere та Monte поступилися FaZe у плей-оф турніру. "Народжені перемагати" зазнали поразки в другому раунді, а команда з Монастирища на один етап раніше.