Україна закликає IESF відреагувати на порушення правил нейтральності з боку білорусів

Україна звернулася до президента Міжнародної федерації кіберспорту (IESF) із проханням вжити заходів щодо порушень статусу "нейтралітету" кіберспортсменів із Білорусі.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

Інцидент стався на турнірі IESF World Championship 2024. Там білоруські кіберспортсмени розпочали турнір "нейтральними", однак згодом виступали під прапором республіки Білорусь.

Українська сторона вимагає від IESF дотримання вимог МОК щодо нейтральності та наполягає на недопущенні використання національної символіки країн-агресорів. Інакше збірна України не буде брати участь в змаганнях під егідою IESF.

Лист до президента організації підписали Міністр молоді та спорту України Матвій Бідний, президент НОК Вадим Гутцайт та президент Федерації кіберспорту України Іван Данішевський.

Нагадаємо, кіберспортивна команда Євгена Коноплянки kONO.ECF, яка представляла Україну на IESF World Championship 2024 з Counter-Strike 2, не змогла вийти у плейоф.