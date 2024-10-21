Болюче повернення: Команда S1mple програла два матчі та вилетіла з турніру

Команда Falcons з Саудівської Аравії, за яку виступає український гравець Олександр "S1mple" Костилєв, зазнала двох поразок на турнірі Thunderpick World Championship 2024 та завершила виступи на змаганнях.

У першій грі Falcons поступилися французькій команді 3DMAX з рахунком 2:0. Спочатку французи впевнено виграли свою карту Anubis, а потім забрали вибір Falcons Nuke.

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У другому протистоянні Falcons зустрілися з російською командою Virtus.pro і також програла у двох мапах. Росіяни впевнено забрали свій пік Mirage, а потім вибили саудівський клуб з турніру, вигравши Anubis з рахунком 13:8.

Зазначимо, що S1mple показав хорошу індивідуальну гру та входить до п'ятірки найкращих гравців турніру наразі, маючи 1,17 рейтингу HLTV 2.1.

Незабаром Falcons візьмуть участь у LAN-турнірі в польській Катовіці. У першому турі змагань команда Олександра Костилєва зіграє з португальцями з SAW. Поєдинок відбудеться в п'ятницю, 25 жовтня, початок – о 14:00 за київським часом.

Нагадаємо, що останній матч S1mple до сьогодні був виступ за Falcons на турнірі BLAST Premier Spring Showdown 2024, який відбувся ще 7 березня. Тоді українець програв команді Metizport з рахунком 2:1.