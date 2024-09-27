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NAVI підтвердили відхід S1mple у Falcons

Андрій Яросименко — 27 вересня, 14:55
NAVI підтвердили відхід S1mple у Falcons
S1mple
Getty images

Український кіберспортсмен команди Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2, Олександр "s1mple" Костилєв, якого визнали найкращим гравцем в історії CS:GO, гратиме на правах оренди за Falcons.

Про це повідомляє пресслужба NAVI.

"Легендарний гравець NAVI Олександр "s1mple" Костилєв повертається з інактиву. Протягом трьох наступних місяців, включаючи кваліфікацію на Perfect World Shanghai Major 2024, він виступатиме за Team Falcons на правах оренди. Бажаємо "s1mple" удачі на майбутніх турнірах!", – пресслужба.

Також про перехід Костилєва під слоганом "повернення короля" оголосила майбутня команда гравця.

Костилєв грає на професійному рівні з 2013 року, разом з NAVI виграв чимало турнірів S-рівня та один Major. У жовтні 2023 року Олександр вирішив зробити перерву у професійній кар’єрі.

Нагадаємо, напередодні "s1mple" взяв участь у шоу-матчі з росіянами, після чого його розкритикували українські коментатори Олександр "Petr1k" Петрик та Олексій"yXo" Малецький. У відповідь гравець облаїв їх.

S1mple Counter-Strike 2 Falcons

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