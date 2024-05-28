Тренер Monte: Далі нас чекає дуже важка праця, щоб опинитись там, де ви нас звикли бачити

Тренер Monte Сергій "lmbt" Бежанов заявив, що найближчим часом команда буде багато працювати, аби повернутися на високий рівень.

Підсумки нещодавнього турніру IEM Dallas 2024 Бежанов підбив у своєму Telegram-каналі.

"На жаль, це був останній LAN-турнір у цьому сезоні і далі нас чекає дуже важка праця, щоб опинитись там, де ви нас звикли бачити, а поки що треба дограти сезон і збирати моральні та фізичні сили на наступний.

Яка ж різна доля може бути на турнірі, виграй фантастично програний раунд 3х2 з Vitality, зустрінься з G2 з заміною і грай з 9z за півфінал турніру. Програвши, вилети в перший день (с). Це очевидно, але мені цю очевидну річ написав добрий другий і дуже досвідчена людина також.

Навіщо я пишу це вам? Щоб ви зрозуміли ціну однієї помилки в CS. Навіщо пишу це собі? Щоб кожен раз нагадувати, як це не приємно займати останнє місце", — написав lmbt.