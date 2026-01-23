Українська правда
Відомий український тренер покинув Inner Circle

Микола Дендак — 23 січня 2026, 22:15
Inner Circle

Відомий український тренер Михайло "Kane" Благін покинув команду Inner Circle.

Про це повідомила пресслужба організації.

Про причини такого рішення ні Михайло, ні клуб не інформують. Зауважимо, що він став частиною ІС восени 2025 року, коли польська організація повністю викупила український клуб TNL Там він виконував роль СЕО.

"Що стосується мене – наразі я вільний від будь-яких контрактних зобов'язань. Якщо говорити про тренерство, то при появі дійсно довгострокового проєкту з найвищими амбіціями та очікуваннями, я буду готовий його очолити", – написав тренер.

Нагадаємо, до цього Благін був тренером команди Олександра Зінченка Passion UA. Обидві організації за часів роботи українця досягнули суттєвих успіхів та почали пробиватися на топові турніри.

Додамо, що нещодавно Inner Circle сенсаційно пробилися в 1/8 фіналу BLAST Bounty 2026 Season 1. Проте у боротьбі за чвертьфінал українців зупинив один з фаворитів.

