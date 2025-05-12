CEO StarLadder Романцов: Хочемо зробити Budapest Major 2025 з CS2 незабутнім

Генеральний директор StarLadder Роман Романцов прокоментував новину про проведення українським оператором турнірів Мейджору з CS2.

Слова Романцова наводить сайт StarLadder.

Сьогодні, 12 травня, з'явилося оголошення, що StarLadder стане організатором найпрестижнішого турніру сезону 2025 року – StarLadder Budapest Major 2025.

За словами Романцова, український оператор хоче провести турнір на найвищому рівні, встановивши нові межі для івентів.

"Проведення чергового мейджора – це неймовірна честь, і ми прагнемо зробити його незабутнім. Будапешт надає нам ідеальну сцену, щоб розширити межі того, як може виглядати і відчуватися живий івент з CS2.

З першого дня і до Гранд-фіналу ми будуємо те, що запам'ятається фанатам – як на арені, так і тим, хто дивиться по всьому світу. Ми запрошуємо кожного фаната Counter-Strike стати частиною цього знакового моменту разом з нами", – сказав Романцов.