Склад NAVI з Dota 2 отримав запрошення на престижний турнір

Склад української організації Natus Vincere з кіберспортивної дисципліни Dota 2 отримав запрошення на LAN-турнір PGL Wallachia Season 2.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".

Змагання відбудуться з 4 по 13 жовтня у Бухаресті. Призовий фонд турніру складатиме $1 000 000.

Формат турніру передбачає груповий етап за швейцарською системою (кожна команда грає з суперником, який має таку ж кількість перемог та поразок), після чого вісімка найкращих зустрінеться у плейоф формату Double Elimination, що передбачає верхню та нижню сітку.

NAVI зіграють на турнірі з трьома стенд-інами (тимчасовими гравцями). Окрім чеха Мирослава "BOOM" Біцана та естонця Клемента "Puppey" Іванова за "народжених перемагати" зіграє Божидар "bzm" Богданов з команди OG. Зазначається, що болгарський мідер замінить у складі монгольського гравця Сухбата "sanctity-" Отгондаваа, який не встигає вчасно отримати румунську візу через терміни розгляду заявки.

Читайте також : NAVI підтвердили відхід S1mple у Falcons

Склад NAVI на PGL Wallachia Season 2:

Артем "Yuragi" Голубєв (Україна)

Божидар "bzm" Богданов (Болгарія, стендін)

Мирослав "BOOM" Біцан (Чехія, стендін)

Бакит "W_Zayac" Емілжанов (Киргизстан)

Клемент "Puppey" Іванов (Естонія, стендін)

Віталій "Sword_Art" Петкін (Україна, тренер)

Напередодні склад Natus Vincere з дисципліни Counter-Strike 2 здолав G2 та вийшов у півфінал BLAST Premier Fall Final 2024.