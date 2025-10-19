Знову разом: "s1mple" привітав "electroNic'а" у складі BC.Game

Кіберспортивний клуб BC.Game оголосив про трансфер Дениса "electroNic" Шаріпова до складу команди з Counter-Strike 2.

Про це організація повідомила у соцмережах.

Шаріпов замінить у складі команди Луку "⁠pr1metapz" Войта, якого 3 жовтня відправили на на лаву запасних.

Calm down everyone we are still cooking



Welcome to BC Game Esports, @electronicCSGO

Не міг не привітати свого нового-старого товариша по команді ще один новачок BC.Game Олександр "s1mple" Костилєв, із яким "electroNic" тривалий час виступав за Natus Vincere.

"Час сяяти, друже", – написав "s1mple" на адресу "electroNic'а".

Зазначимо, що Костилєв та Шаріпов разом грали за NaVi у період з 2017 по 2023 роки та виграли безліч міжнародних турнірів. Залишивши "Народжених перемагати", Шаріпов ненадовго заїхав до російських команд Cloud9 та Virtus.pro. Останні перевели його на лаву запасних у серпні цього року.

Нагадаємо, що наприкінці липня s1mple залишив NaVi, після чого приєднався до BC.Game.

Раніше з'явилася інформація, що Олександр Костилєв отримує найбільшу зарплату серед усіх професійних гравців.