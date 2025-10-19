Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Знову разом: "s1mple" привітав "electroNic'а" у складі BC.Game

Олексій Погорелов — 19 жовтня 2025, 12:58
Знову разом: s1mple привітав electroNic'а у складі BC.Game
Олександр "s1mple" Костилєв та Денис "electroNik" Шаріпов
HLTV

Кіберспортивний клуб BC.Game оголосив про трансфер Дениса "electroNic" Шаріпова до складу команди з Counter-Strike 2.

Про це організація повідомила у соцмережах.

Шаріпов замінить у складі команди Луку "⁠pr1metapz" Войта, якого 3 жовтня відправили на на лаву запасних.

Не міг не привітати свого нового-старого товариша по команді ще один новачок BC.Game Олександр "s1mple" Костилєв, із яким "electroNic" тривалий час виступав за Natus Vincere.

"Час сяяти, друже", – написав "s1mple" на адресу "electroNic'а".

Зазначимо, що Костилєв та Шаріпов разом грали за NaVi у період з 2017 по 2023 роки та виграли безліч міжнародних турнірів. Залишивши "Народжених перемагати", Шаріпов ненадовго заїхав до російських команд Cloud9 та Virtus.pro. Останні перевели його на лаву запасних у серпні цього року.

Нагадаємо, що наприкінці липня s1mple залишив NaVi, після чого приєднався до BC.Game.

Раніше з'явилася інформація, що Олександр Костилєв отримує найбільшу зарплату серед усіх професійних гравців.

S1mple Кіберспорт Counter-Strike 2 CS2 Олександр Костилєв

Counter-Strike 2

NAVI перемогли одну з найкращих команд світу на шляху до фіналу Thunderpick World Championship 2025
NAVI зіграють проти однієї з найкращих команд світу у півфіналі Thunderpick World Championship 2025
Vitality розгромили Falcons у фіналі ESL Pro League Season 22
NAVI дізналися суперника у чвертьфіналі ESL Pro League Season 22
NAVI перемогли одну з найкращих команд світу та вийшли у плейоф ESL Pro League Season 22

Останні новини