Акаунт 9-річного геймера забанили після підписання контракту із російським клубом

Російська організація Team Spirit зробила безпрецедентний крок у світі кіберспорту, підписавши контракт із 9-річним хлопцем Аміром Дарчиновим.

Юний талант, відомий під нікнеймом Han, уже встиг наробити галасу у спільноті CS2. За свій вік Амір показує неймовірні результати: 8 000 годин у CS2 та 2355 ELO на FACEIT.

Його батьки гордо повідомили про підписання контракту у соцмережах, а новина моментально розлетілася інтернетом. Але не все так просто.

Одразу після оголошення про контракт акаунт Аміра на FACEIT було заблоковано. Причина? Правила платформи забороняють реєстрацію користувачів, молодших за 13 років.

Поки що невідомо, чи знайде Team Spirit спосіб обійти цю ситуацію, але схоже, що хлопець залишився без арени для покращення свого скіла.

Нагадаємо, Team Spirit у п'ятницю, 7 лютого, проведуть матч проти Virtus.pro в межах турніру IEM Katowice 2025 з Counter-Strike 2. Переможець цієї пари зіграє з українським колективом NaVi, який напередодні розгромив The MongolZ та вийшов у півфінал змагань.

IEM Katowice 2025 триває з 1 до 9 лютого. Команди змагаються за призовий фонд розміром 1 млн доларів, а чемпіон заробить 400 тисяч.