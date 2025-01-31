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Захищає не тільки ворота, але й базу: Забарний поділився шаленим хайлайтом у CS2

Богдан Войченко — 31 січня 2025, 11:20
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Захищає не тільки ворота, але й базу: Забарний поділився шаленим хайлайтом у CS2

Захисник збірної України та Борнмута Ілля Забарний вправно грає не лише у футбол, але й у відеоігри.

Відомий центрбек показав у соціальних мережах крутий хайлайт у популярному шутері CS2.

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Українець оформив потрійне вбивство з пістолета, принесши перемогу своїй команді у раунді.

Нагадаємо, цього сезону на рахунку 22-річного футболіста 23 матчі у межах АПЛ, в яких він відзначився лише трьома "гірчичниками".

Контракт захисника з "вишнями" розрахований до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що черговий клуб англійського чемпіонату зацікавлений у підписанні Забарного.

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