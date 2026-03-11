Російська організація підписала 5-х українців у свій склад з Counter-Strike 2

Російська кіберспортивна організація SENZA, яка зареєстрована в Сербії, оголосила про підписання пʼятьох українців у свій склад з Counter-Strike 2.

Про це повідомив Телеграм-канал організації.

Так, за команду по СS2 виступатимуть Микита "str" Шашерін, Олег "n1neteenn" Бецко, Денис "lif3" Кожушко, Артем "flee" Григоренко та Максим "MUV" Улянченко.

Нагадаємо, після цього UESF дискваліфікувала MUV від участі на UESF Ukrainian Championship 2026 через зв'язок із російською кіберспортивною організацією SENZA.

Команда Generation of Miracles могла продовжити участь у турнірі лише за умови заміни гравця MUV на одного з гравців, які вже були попередньо заявлені в якості заміни.

Як відомо, сьогодні, 11 березня, відбувся вирішальний матч за вихід до плейоф турніру PGL Wallachia Season 7 з Dota 2, в якому зустрілися українська організація Natus Vincere та BetBoom Team.