Monte обіграли KOI, B8 поступилися Aurora в межах ESL Challenger League Season 48

Відбулися матчі групового етапу ESL Challenger League 48 Europe з Counter-Strike 2.

Українська команда B8 (31) зазнала поразки від росіян з Aurora (23). Зустріч завершилася у двох мапах (13:6 Inferno, 13:7 Nuke). Зазначимо, що для B8 це була перша гра групи C. Попереду на них чекають матчі з Nemiga (40), Space (74), ARCRED (75), PERA (36).

Інша українська команда Monte провела свій другий матч у межах групового етапу. Клуб з Монастирища виявився сильнішим за іспансько-португальський склад KOI (39). Після першої програної карти Monte зуміли зібратися з силами та виграти дві наступних мапи (5:13 Nuke, 13:10 Vertigo, 13:6 Anubis). У першій зустрічі групи D українська команда програла Zero Tenacity (38). Також на груповому етапі Monte проведуть поєдинки проти Insilio (62), Sashi (32) та EYEBALLERS (68).

Нагадаємо, нещодавно український колектив покинув легендарний гравець Woro2k, після чого Monte оголосили про підписання поляків Павла "dycha" Диха та Олека "hades" Міскевича.

Свій наступний поєдинок обидві українські команди проведуть вже 24 липня.