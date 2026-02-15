NAVI поступились MOUZ на турнірі у Клуж-Напоці

Українська команда Natus Vincere поступилась німецькій MOUZ у другому матчі групового етапу PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.

Зустріч завершилась з рахунком 0:2. Українці не змогли нічого протиставити суперникам на картах Inferno (9:13) та Mirage (7:13).

Після поразки український колектив має рахунок у групі 1-1. Напередодні NAVI здобули "суху" перемогу над Astralis з рахунком 2:0 (13:10 на Nuke та 13:6 на Mirage).

Зазначимо, що формат стадії та поєдинків на турнірі – single-elimination і best of 3 відповідно. Для проходу у плейоф команді потрібно здобути три перемоги.

Призовий фонд турніру складає 1 250 000 доларів. В ньому беруть участь 16 колективів, а чемпіон визначиться 22 лютого.

Нагадаємо, що напередодні завершився престижний турнір IEM Krakow 2026. Чемпіоном стала французька кіберспортивна організація Vitality.