Домінація триває: Vitality стали чемпіонами престижного IEM Krakow 2026

Французька кіберспортивна організація Vitality стала чемпіоном одного з найпрестижніших турнірів сезону з Counter-Strike 2 – IEM Krakow 2026.

У фінальному протистоянні "бджоли" на чотирьох мапах без проблем переграли бразильську Furia з рахунком 3:1. При тому гра мала б тривати взагалі три карти, але бразильці зробили неймовірний камбек з 3:9 на першому Mirage.

BACK TO BACK 🏆🏆



THIS TEAM 💛 pic.twitter.com/vQ0FfE0eDt — Team Vitality CS (@TeamVitalityCS) February 8, 2026

Головним героєм зустрічі та в підсумку найкращим гравцем турніру став Матьє "ZywOo" Ербо. Він зіграв з найкращим для себе рейтингом на престижних турнірах 1,59 та поновив власний світовий рекорд за кількістю MVP (вже 29).

За цю перемогу колектив отримав 460 тисяч доларів, що цікаво, "бджоли" за весь турнір програли лише 1 мапу – у фіналі. Зауважимо, що також сьогодні відбувся матч за 3 місце, в якому перемогла російська команда Spirit.

IEM Krakow 2026

8 лютого

Фінал

Vitality – Furia (11:13 Mirage, 13:8 Inferno, 13:2 Nuke, 13:10 Overpass)

Матч за 3 місце

Spirit – MOUZ (13:8 Dust2, 13:3 Mirage)

Нагадаємо, рівно рік тому розпочалася ера Vitality, яка цілком заслуговує на друге місце за всю історію. Команда виграла 9 турнірів за 2025-й, 2 з яких – Мейджори. Більше домінування було лише в Astralis у 2018-19 роках.

Зауважимо, що IEM Krakow 2026 ще на старті покинула сенсаційна українська організація B8 та команда Олександра Зінченка Passion UA (обидві з останніх місць), а також NIP, у складі яких грає два українці.

Пізніше з турніру вилетіли найкраща українська організація Natus Vincere та турецька FUT, у складі якої грали 2 українці.