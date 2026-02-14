NAVI з перемоги стартували на турнірі у Клуж-Напоці

У суботу, 14 лютого, у Румунії cтартував груповий етап PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.

У першому матчі змагань Natus Vincere грали проти Astralis. NAVI здобули "суху" перемогу з рахунком 2:0 (13:10 на Nuke та 13:6 на Mirage).

Вони впевнено контролювали хід зустрічі та не залишили данцям шансів на камбек. Колектив під керівництвом Алексі Віролайнена продовжить виступ матчем проти ще одного переможця першого туру.

Ім'я наступного суперника стане відомим пізніше.

Зазначимо, що формат стадії та поєдинків на турнірі – single-elimination і best of 3 відповідно. Для проходу у плейоф команді потрібно здобути три перемоги.

Призовий фонд турніру складає 1 250 000 доларів. В ньому беруть участь 16 колективів, а чемпіон визначиться 22 лютого.

Нагадаємо, що напередодні завершився престижний турнір IEM Krakow 2026. Чемпіоном стала французька кіберспортивна організація Vitality.