Виліт B8 та FUT, NAVI вийшли у плейоф турніру у Клуж-Напоці

Natus Vincere завдяки перемозі над G2 стала однією із учасників плейоф турніру PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.

Першим суперником української команди у плейоф буде MOUZ. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Переможець протистояння вийде у півфінал, де зіграє проти тріумфатора дуелі Falcons – PARIVISION (20 лютого).

Перед цим NAVI оформили перемогу над Astralis (2:0) та Aurora (2:1), а також поступились MOUZ (0:2).

Натомість інша українська команда B8 ще 17 лютого зазнала поразки від Aurora (0:2) та втратила усі шанси на вихід у наступний раунд. Для B8 це була третя поразка у 4 матчах змагань.

Нагадаємо, що потрібно було здобути три звитяги, аби продовжити боротьбу у плейоф.

Команда FUT, за яку грають два українці, програла PARIVISION (1:2), вилетівши з турніру.

Усі учасники плейоф турніру PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2:

Natus Vincere

Falcons

Vitality

Aurora

FURIA

The MongolZ

MOUZ

PARIVISION

Призовий фонд турніру складає 1 250 000 доларів, а чемпіон турніру визначиться у неділю, 22 лютого.