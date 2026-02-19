Виліт B8 та FUT, NAVI вийшли у плейоф турніру у Клуж-Напоці
Natus Vincere завдяки перемозі над G2 стала однією із учасників плейоф турніру PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2.
Першим суперником української команди у плейоф буде MOUZ. Зустріч відбудеться у п'ятницю, 20 лютого. Переможець протистояння вийде у півфінал, де зіграє проти тріумфатора дуелі Falcons – PARIVISION (20 лютого).
Перед цим NAVI оформили перемогу над Astralis (2:0) та Aurora (2:1), а також поступились MOUZ (0:2).
Натомість інша українська команда B8 ще 17 лютого зазнала поразки від Aurora (0:2) та втратила усі шанси на вихід у наступний раунд. Для B8 це була третя поразка у 4 матчах змагань.
Нагадаємо, що потрібно було здобути три звитяги, аби продовжити боротьбу у плейоф.
Команда FUT, за яку грають два українці, програла PARIVISION (1:2), вилетівши з турніру.
Усі учасники плейоф турніру PGL Cluj-Napoca 2026 по Counter-Strike 2:
- Natus Vincere
- Falcons
- Vitality
- Aurora
- FURIA
- The MongolZ
- MOUZ
- PARIVISION
Призовий фонд турніру складає 1 250 000 доларів, а чемпіон турніру визначиться у неділю, 22 лютого.