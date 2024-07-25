Команда Зінченка стала переможницею European Pro League Season 17

Українська кіберспортивна команда Passion UA (43), яку заснував Олександр Зінченко разом з колишнім тренером Natus Vincere Михайлом Благіним, перемогла 9INE (78) і вдруге поспіль стала переможницею European Pro League Season 17 з Counter-Strike 2.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Українці здобули розгромну перемогу на усіх обраних картах.

European Pro League Season 17

Онлайн-турнір, фінал

25 липня

Passion UA (Україна) — 9INE (Європа) 3:0 (13:10 Dust2, 13:7 Mirage, 13:5 Vertigo)

Нагадаємо, раніше Passion UA програла Fnatic (22) у фіналі турніру з Counter-Strike 2 RES Regional Series 6 Europe.