Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte повернулися в топ 30
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 14 жовтня.
Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство, закріпивши його після перемоги у фіналі престижного турніру IEM Rio 2024. Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.
Інша українська команда B8 повернула 1 сходинку і тепер посідає 28 місце. Також Monte вперше після зміни складу повернулися у топ 30 рейтингу. Вони закривають цей список.
Команда Олександра Зінченка Passion UA після серії вдалих результатів на онлайн-турнірах піднялися на 7 сходинок та близькі до того, аби потрапити у тридцятку найкращих.
Рейтинг HLTV
14 жовтня 2024 року
- (1) NAVI – 1000 балів;
- (2) G2 – 597;
- (3) Vitality – 551;
- (5) MOUZ – 461;
- (4) Spirit – 418;
- (6) FaZe – 360;
- (7) Eternal Fire – 352;
- (8) Virtus.pro – 265;
- (14) FURIA – 236;
- (8) Liquid – 230;
...
28. (29) B8 – 39;
30. (33) Monte – 31;
35. (42) Passion UA – 29;
53. (71) FavBet — 20;
71. (75) NAVI Junior – 15;
76. (69) Monte Gen – 14;