Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte повернулися в топ 30

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 14 жовтня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство, закріпивши його після перемоги у фіналі престижного турніру IEM Rio 2024. Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Інша українська команда B8 повернула 1 сходинку і тепер посідає 28 місце. Також Monte вперше після зміни складу повернулися у топ 30 рейтингу. Вони закривають цей список.

Команда Олександра Зінченка Passion UA після серії вдалих результатів на онлайн-турнірах піднялися на 7 сходинок та близькі до того, аби потрапити у тридцятку найкращих.

Рейтинг HLTV

14 жовтня 2024 року

(1) NAVI – 1000 балів; (2) G2 – 597; (3) Vitality – 551; (5) MOUZ – 461; (4) Spirit – 418; (6) FaZe – 360; (7) Eternal Fire – 352; (8) Virtus.pro – 265; (14) FURIA – 236; (8) Liquid – 230;

...

28. (29) B8 – 39;

30. (33) Monte – 31;

35. (42) Passion UA – 29;

53. (71) FavBet — 20;

71. (75) NAVI Junior – 15;

76. (69) Monte Gen – 14;

