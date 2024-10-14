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Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte повернулися в топ 30

Микола Дендак — 14 жовтня, 21:55
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte повернулися в топ 30

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 14 жовтня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство, закріпивши його після перемоги у фіналі престижного турніру IEM Rio 2024. Зазначимо, що NAVI вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Інша українська команда B8 повернула 1 сходинку і тепер посідає 28 місце. Також Monte вперше після зміни складу повернулися у топ 30 рейтингу. Вони закривають цей список.

Команда Олександра Зінченка Passion UA після серії вдалих результатів на онлайн-турнірах піднялися на 7 сходинок та близькі до того, аби потрапити у тридцятку найкращих.

Рейтинг HLTV

14 жовтня 2024 року

  1. (1) NAVI – 1000 балів;
  2. (2) G2 – 597;
  3. (3) Vitality – 551;
  4. (5) MOUZ – 461;
  5. (4) Spirit – 418;
  6. (6) FaZe – 360;
  7. (7) Eternal Fire – 352;
  8. (8) Virtus.pro – 265;
  9. (14) FURIA – 236;
  10. (8) Liquid – 230;

...

28. (29) B8 – 39;
30. (33) Monte – 31;
35. (42) Passion UA – 29;
53. (71) FavBet — 20;
71. (75) NAVI Junior – 15;
76. (69) Monte Gen – 14;

Favbet Natus Vincere Navi Counter-Strike 2 B8 Passion UA NAVI Junior Monte HLTV Monte Gen

HLTV

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