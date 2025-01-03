Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Знаєш, як зіпсувати свято: huNter – про перехід брата у саудівський клуб

Микола Дендак — 3 січня 2025, 20:12
Знаєш, як зіпсувати свято: huNter – про перехід брата у саудівський клуб
Соцмережі

Колишній одноклубник боснійського кіберспортсмена Ніколи "NiKo" Ковача, Неманья "huNter" Ковач (який також є його двоюрідним братом), засмучений переходом гравця у саудівський Falcons.

Про це він написав у себе у соцмережі Х.

"Ти чекав мого дня народження, щоб оголосити про це? Ти справді знаєш, як зіпсувати свято", – йдеться у пості.

Зауважимо, що новину про перехід оголосили сьогодні, 3 січня. В цей день у Неманьї свято, його день народження. Гравцю виповнилося 29 років.

Попередньою командою Ніко Ковача була G2, з якою він двічі виходив у півфінали мейджорів. Відзначимо, що Ковач посідає третє місце у рейтингу гравців з CS2.

G2 Falcons

Falcons

Falcons оголосили про підписання одного з найкращих гравців з CS2
S1mple вперше з 2015 року не пройшов на Major: поразка Falcons допомогла NAVI
Тренер NAVI прокоментував перехід S1mple у Falcons
Болюче повернення: Команда S1mple програла два матчі та вилетіла з турніру
S1mple прокоментував свій перехід у Falcons: Дякую за надану можливість

Останні новини