Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Кіберспорт

Falcons оголосили про підписання одного з найкращих гравців з CS2

Володимир Максименко — 3 січня 2025, 20:06
Falcons оголосили про підписання одного з найкращих гравців з CS2
Нікола Ковач
Getty images

Кіберспортивна команда Falcons оголосила про підписання одного з найкращих гравців сучасності з CS2 Ніколи Ковача.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Тренер Falcons Денні "zonic" Соренсен вже прокоментував цю подію та заявив, що дуже сподівається бути поруч з "NiKo", коли той підійматиме трофеї.

Попередньою командою Ковача була G2, з якою він двічі виходив у півфінали мейджорів. Відзначимо, що боснієць посідає третє місце у рейтингу гравців з CS2.

Раніше до оновленого складу Falcons увійшов Еміль Magisk Рейф з Данії. Окрім того, організація націлилась на підписання Дмитра "jambo" Семера.

Нагадаємо, що у складі саудівської команди на правах оренди виступав зірка українського кіберспорту Олександр "s1mple" Костилєв.

Раніше повідомлялось, що українську команду Passion UA залишив другий гравець за два дні.

Falcons

Falcons

Знаєш, як зіпсувати свято: huNter – про перехід брата у саудівський клуб
S1mple вперше з 2015 року не пройшов на Major: поразка Falcons допомогла NAVI
Тренер NAVI прокоментував перехід S1mple у Falcons
Болюче повернення: Команда S1mple програла два матчі та вилетіла з турніру
S1mple прокоментував свій перехід у Falcons: Дякую за надану можливість

Останні новини