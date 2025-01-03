Falcons оголосили про підписання одного з найкращих гравців з CS2

Кіберспортивна команда Falcons оголосила про підписання одного з найкращих гравців сучасності з CS2 Ніколи Ковача.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Тренер Falcons Денні "zonic" Соренсен вже прокоментував цю подію та заявив, що дуже сподівається бути поруч з "NiKo", коли той підійматиме трофеї.

Попередньою командою Ковача була G2, з якою він двічі виходив у півфінали мейджорів. Відзначимо, що боснієць посідає третє місце у рейтингу гравців з CS2.

Раніше до оновленого складу Falcons увійшов Еміль Magisk Рейф з Данії. Окрім того, організація націлилась на підписання Дмитра "jambo" Семера.

Нагадаємо, що у складі саудівської команди на правах оренди виступав зірка українського кіберспорту Олександр "s1mple" Костилєв.

Раніше повідомлялось, що українську команду Passion UA залишив другий гравець за два дні.