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Визначився суперник NAVI у півфіналі IEM Cologne 2024

Станіслав Лисак — 16 серпня, 23:24
Визначився суперник NAVI у півфіналі IEM Cologne 2024
AleksiB — капітан Natus Vincere
ESL

Українська команда Natus Vincere зустрінеться з MOUZ у півфіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Німецька організація з інтернаціональним складом здолала G2 у чвертьфіналі з рахунком 2:0. На мапі "самураїв" Dust 2 та на Mirage "миші" впевнено здобули перемогу (13:9 та 13:8).

Зустріч 1/2 фіналу між NAVI та MOUZ відбудеться завтра, 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що "народжені перемагати" здолали португальців з SAW на шляху до півфіналу турніру.

Турнірна сітка IEM Cologne 2024

Турнірна сітка IEM Cologne 2024

HLTV

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
  • Міхай "iM" Іван (Румунія);
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.

Natus Vincere Navi MOUZ Counter-Strike 2 IEM Cologne 2024

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