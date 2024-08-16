Визначився суперник NAVI у півфіналі IEM Cologne 2024

Українська команда Natus Vincere зустрінеться з MOUZ у півфіналі престижного турніру IEM Cologne 2024 з гри Counter-Strike 2.

Німецька організація з інтернаціональним складом здолала G2 у чвертьфіналі з рахунком 2:0. На мапі "самураїв" Dust 2 та на Mirage "миші" впевнено здобули перемогу (13:9 та 13:8).

Зустріч 1/2 фіналу між NAVI та MOUZ відбудеться завтра, 17 серпня, о 20:00 за київським часом. Зазначимо, що "народжені перемагати" здолали португальців з SAW на шляху до півфіналу турніру.

Турнірна сітка IEM Cologne 2024 HLTV

Зазначимо, що у складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Нагадаємо, напередодні NAVI стали переможцями Esports World Cup 2024. Також наприкінці березня "народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024.