NAVI зіграють проти росіян у півфіналі BLAST Bounty 2025
25 січня, о 20:00 за київським часом, розпочнеться півфінальний матч BLAST Bounty 2025 Season 1 для української команди Natus Vincere (3) з Counter-Strike 2.
"Народжені перемагати" зіграють проти росіян зі Spirit (1). Гра пройде у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.
Цей суперник є незручним для NAVI, за останні 6 ігор в українців лише 1 перемога.
За призовий фонд розміром 500 тисяч доларів, окрім NAVI та Spirit, змагаються також G2 та Eternal Fire. Їхній матч відбудеться о 17:00 за Києвом.
Копенгаген, Данія
Призовий фонд – $500,000
Півфінал, 25 січня
Natus Vincere (Україна) – Spirit (-)
Нагадаємо, нещодавно Natus Vincere були визнані найкращою командою 2024 року з Counter-Strike 2.
Варто зазначити, що минулий турнір в Копенгагені був вкрай вдалим для української організації, вони стали тріумфаторами мейджора PGL Major Copenhagen 2024, який відбувся весною 2024-го.