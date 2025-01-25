NAVI зіграють проти росіян у півфіналі BLAST Bounty 2025

25 січня, о 20:00 за київським часом, розпочнеться півфінальний матч BLAST Bounty 2025 Season 1 для української команди Natus Vincere (3) з Counter-Strike 2.

"Народжені перемагати" зіграють проти росіян зі Spirit (1). Гра пройде у форматі Best of 3 та транслюватиметься на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

Цей суперник є незручним для NAVI, за останні 6 ігор в українців лише 1 перемога.

За призовий фонд розміром 500 тисяч доларів, окрім NAVI та Spirit, змагаються також G2 та Eternal Fire. Їхній матч відбудеться о 17:00 за Києвом.

BLAST Bounty 2025 Season 1

Копенгаген, Данія

Призовий фонд – $500,000

Півфінал, 25 січня

Natus Vincere (Україна) – Spirit (-)

Нагадаємо, нещодавно Natus Vincere були визнані найкращою командою 2024 року з Counter-Strike 2.

Варто зазначити, що минулий турнір в Копенгагені був вкрай вдалим для української організації, вони стали тріумфаторами мейджора PGL Major Copenhagen 2024, який відбувся весною 2024-го.