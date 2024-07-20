NAVI зійдуться у поєдинку з MOUZ у півфіналі Esports World Cup 2024

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (5) зіграє проти MOUZ (3) у півфіналі турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Поєдинок відбудеться 20 липня, у форматі Bo3. Орієнтовний початок — о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що турнір із 15 командами відбувається в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, та триватиме до 21 липня. Призовий фонд — 1 млн доларів.

Esports World Cup 2024

Півфінал

20 липня

Natus Vincere (Україна) — MOUZ (Німеччина)

У складі NAVI виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Раніше NaVi у чвертьфіналі Esports World Cup 2024 обіграли склад американської організації FaZe (4).

Нагадаємо, наприкінці березня "Народжені перемагати" стали чемпіонами найпрестижнішого турніру з CS (Counter-Strike) 2 — PGL Major Copenhagen 2024.