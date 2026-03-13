NAVI розгромили The MongolZ та вийшли у півфінал престижного ESL Pro League Season 23

Сьогодні, 13 березня, розпочалась плейоф стадія престижного турніру з Counter-Strike 2 – ESL Pro League Season 23.

Українська команда Natus Vincere (8) впевнено перемогла монгольський колектив TheMongolZ (9) на шляху до півфіналу.

Наступним суперником NAVI може стати турецький клуб FUT, за який виступає два українці.

Сітка плейоф ESL Pro League Season 23

ESL Pro League Season 23

Стокгольм, Швеція

Призовий фонд – $776 000

1/4 фіналу, 13 березня

NAVI (Україна) – TheMongolZ (Монголія) 2:0 (Ancient 13:11, Mirage 13:4)

Напередодні склад Natus Vincere з Dota 2 зазнав поразки від російської команди BetBoom у матчі за вихід у плейоф турніру PGL Wallachia Season 7.