NAVI зіграє з Astralis у стартовому матчі BLAST Premier World Final 2024

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere у межах 1 поєдинку на престижному турнірі BLAST World Final 2024 з Counter-Strike 2 зіграє проти данської команди Astralis.

Гра відбудеться сьогодні, 30 жовтня, о 8:00 за київським часом. Формат поєдинку best of 3. Українськомовну трансляцію поєдинку можна дивитися на Twitch та YouTube-каналі Maincast.

NAVI потрапили до групи A, де їх суперниками також будуть FaZe Clan та MOUZ.

Нагадаємо, що у фіналі IEM Rio 2024 саме MOUZ були опонентами "народжених перемагати" у фіналі. Українська команда здобула перемогу у напруженому матчі.

BLAST World Final 2024 відбуватиметься з 30 жовтня по 3 листопада у Сінгапурі. Призовий фонд змагань складає 1 млн доларів, з яких 500 тисяч дістанеться переможцю.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" програли у фіналі престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024, що проходив у Данії.