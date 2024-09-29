NAVI пройшли у фінал престижного турніру BLAST Premier Fall Final 2024

Сьогодні, 29 вересня, українська організація з європейським складом Natus Vincere (1) перемогла європейську команду FaZe (7) у півфіналі престижного турніру з гри Counter-Strike 2 – BLAST Premier Fall Final 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1.

На першій мапі Inferno (вибір FaZe) українська команда повністю домінувала першу половину гри, не даючи суперникам щось зробити. Проте за сторону атаки "народжені перемагати" взяли лише 2 раунди та програли карту. Зазначимо, що через технічні негаразди гра була призупинена на 30 хвилин.

Далі поєдинок перейшов на пік NAVI Ancient. Вже на цій мапі FaZe Clan нав'язали боротьбу українській команді з перших хвилин зустрічі, проте не змогли дожати опонента та віддали Natus Vincere неймовірний камбек. NAVI взяли 9 раундів поспіль. (13:11)

Вирішальною картою був Anubis. "Народжені перемагати" без шансів знищили Faze. (13:2)

У фіналі турніру NAVI зустрінуться з G2. Поєдинок відбудеться сьогодні, 29 вересня. Початок – о 17:00 за київським часом.

Blast Premier Finall Fall 2024. Данія. Призовий фонд – 425 тисяч доларів 1/2 фіналу, 28 вересня Natus Vincere – FaZe 2:1 (10:13 Inferno, 13:11 Ancient, 13:2 Anubis) Призовий фонд турніру складає $425 000, а чемпіон заробить $200 000 та путівку на BLAST Premier World Final 2024.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна);

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);

Міхай "iM" Іван (Румунія);

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).

Раніше "народжені перемагати" стали переможцями престижного турніру ESL Pro League Season 20, що проходив на Мальті, та знову очолили рейтинг HLTV.