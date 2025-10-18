Українська правда
NAVI вийшли у плей-ін за підсумками групового етапу BLAST Slam IV з Dota 2

Станіслав Лисак — 18 жовтня 2025, 23:09
Українська кіберспортивна команда Natus Vincere вийшли до плей-ін стадії престижного турніру з Dota 2 BLAST Slam IV.

Колектив з 4 українцями та 1 киргизом завершив груповий етап з рахунком 6:5 та наблизилися до плейоф турніру, яка відбуватиметься на "Singapore Indoor Stadium".

Поєдинок плей-ін NAVI проведуть проти російської команди Aurora вже завтра, 19 жовтня, орієнтовно о 16:30 за київським часом.

Зауважимо, що двій найкращі команди групового етапу, а саме Tundra Esports та Team Falcons уже кваліфікувалися до півфіналу та очікуватимуть на своїх суперників.

BLAST Slam IV є одним з найпрестижніших турнірів року в Dota 2, призовий фонд якого складає 1 млн доларів. Триватимуть змагання до 9 листопада.

Dota 2 Natus Vincere

Natus Vincere

