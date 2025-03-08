NAVI здобули першу перемогу на ESL Pro League Season 21

Українська кіберспортивна команда Natus Vincere здобула першу перемогу на одному найбільших турнірів весняного сезону з Counter-Strike – ESL Pro League Season 21.

У матчі другого туру другої стадії українська команда перемогла китайський колектив TYLOO.

Зустріч завершилась з рахунком 2:1. NAVI програли першу мапу Inferno (10:13), проте виграли дві наступні Mirage (13:5) та Ancient (13:5).

Нагадаємо, напередодні Natus Vincere сенсаційно поступились португальській SAW, що займає 21-й рядок рейтингу HLTV.org.

Український колектив підійшов до змагання, як чинний чемпіон EPL. У вересні "Народжені Перемагати" здобули видовищну перемогу над Eternal Fire (3:2) у гранд-фіналі минулого сезону.

Зазначимо, що чемпіонат проходить у Стокгольмі, а призовий фонд складає 400 тисяч доларів.

Нагадаємо, у лютому NAVI програли російському колективу Spirit (1) у матчі за вихід у фінал престижного турніру з Counter-Strike 2 IEM Katowice 2025.