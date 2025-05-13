NAVI перемогли Aurora та вийшли у плейоф престижного турніру в Казахстані

Українська кіберспортивна організація Natus Vincere (6 місце світового рейтингу) з другої спроби зуміла вийти у плейоф престижного LAN-турніру з Counter-Strike 2 – PGL Astana 2025.

Суперником була російська організація з турецьким складом Aurora, яка посідає 5 місце у рейтингу від HLTV. Гра відбувалася в форматі best of 3 та завершилася з рахунком 2:0.

Зустріч розпочалася на мапі "народжених перемагати" – Train. Після рівної першої половини, 6:6, NAVI з мінімальною перевагою зуміли здолати суперника – 13:11.

На карті суперника Inferno Natus Vincere поступилася з рахунком 3:7, однак зуміли здійснити камбек та вирвати перемогу – 13:10.

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PGL Astana 2025

Астана, Казахстан

Призовий фонд – $1 000 000

Груповий етап, рахунок 2:1, 13 травня

Natus Vincere (Україна) – Aurora (Росія) 2:0 (13:11 Train, 13:10 Inferno)

Нагадаємо, нещодавно завершився кваліфікаційний турнір в Європі на найпрестижніший турнір сезону – Austin Major 2025. На Мейджор вийшли дві українські команди: NAVI та B8.