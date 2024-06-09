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NAVI кваліфікувалися на один із найпрестижніших турнірів по PUBG

Станіслав Лисак — 9 червня, 18:03
NAVI кваліфікувалися на один із найпрестижніших турнірів по PUBG

Склад української команди Natus Vincere з гри PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) кваліфікувався на престижний турнір Esports World Cup у саудівському Ер-Ріяді, де наприкінці серпня буде розіграно призовий фонд у $2 000 000.

NAVI змогли вийти на EWC завдяки п'ятому місцю на турнірі PUBG Global Series 4. Українська команда набрала 111 очок у 18 іграх. Протягом останніх трьох днів змагань "народжені перемагати" здобули три перших місця, що дозволило набрати потрібну кулькість залікових пунктів.

Результати турніру PUBG Global Series 4

Результати турніру PUBG Global Series 4

Зазначимо, що в складі Natus Vincere з PUBG виступає 5 українців:

  • Антон "Feyerist" Дутчак (Україна)
  • Віталій "Hakatory" Шайда (Україна)
  • Сергій "SoseD" Зубков (Україна)
  • Владислав "DIFX" Нехожий (Україна)
  • Вадим "ALREIN" Льовін (Україна)

Напередодні склад NAVI із Counter-Strike 2 дізнався суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final.

Natus Vincere

Natus Vincere

NAVI дізналися суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final
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