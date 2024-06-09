NAVI кваліфікувалися на один із найпрестижніших турнірів по PUBG
Склад української команди Natus Vincere з гри PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) кваліфікувався на престижний турнір Esports World Cup у саудівському Ер-Ріяді, де наприкінці серпня буде розіграно призовий фонд у $2 000 000.
NAVI змогли вийти на EWC завдяки п'ятому місцю на турнірі PUBG Global Series 4. Українська команда набрала 111 очок у 18 іграх. Протягом останніх трьох днів змагань "народжені перемагати" здобули три перших місця, що дозволило набрати потрібну кулькість залікових пунктів.
Зазначимо, що в складі Natus Vincere з PUBG виступає 5 українців:
- Антон "Feyerist" Дутчак (Україна)
- Віталій "Hakatory" Шайда (Україна)
- Сергій "SoseD" Зубков (Україна)
- Владислав "DIFX" Нехожий (Україна)
- Вадим "ALREIN" Льовін (Україна)
Напередодні склад NAVI із Counter-Strike 2 дізнався суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final.