NAVI дізналися суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final
Склад української кіберспортивної команди Natus Vincere (4) з Counter-Strike 2 дізнався суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final.
Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".
NAVI потрапили до квартету A, де зустрінуться з європейським міксом FAZE (2), данцями з Astralis (7) та SAW (23), за яких виступають португальські гравці.
У першому поєдинку Natus Vincere зіграють з Astralis. Матч відбудеться 12 червня, початок — о 16:30 за київським часом.
Турнір триватиме з 12 по 16 червня у Лондоні. За 200 тисяч доларів призових за перемогу та кваліфікацію на BLAST Premier World Final 2024 боротимуться 8 команд.
Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
- Міхай "iM" Іван (Румунія)
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)
Напередодні українська команда поступилася данському колективу Heroic (12) у півфіналі нижньої сітки групи B турніру IEM Dallas 2024.