NAVI дізналися суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final

Склад української кіберспортивної команди Natus Vincere (4) з Counter-Strike 2 дізнався суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".

NAVI потрапили до квартету A, де зустрінуться з європейським міксом FAZE (2), данцями з Astralis (7) та SAW (23), за яких виступають португальські гравці.

У першому поєдинку Natus Vincere зіграють з Astralis. Матч відбудеться 12 червня, початок — о 16:30 за київським часом.

Турнір триватиме з 12 по 16 червня у Лондоні. За 200 тисяч доларів призових за перемогу та кваліфікацію на BLAST Premier World Final 2024 боротимуться 8 команд.

Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

Валерій "b1t" Ваховський (Україна)

Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)

Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)

Міхай "iM" Іван (Румунія)

Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)

Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Напередодні українська команда поступилася данському колективу Heroic (12) у півфіналі нижньої сітки групи B турніру IEM Dallas 2024.