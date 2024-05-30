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NAVI дізналися суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final

Станіслав Лисак — 30 травня, 21:59
NAVI дізналися суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final

Склад української кіберспортивної команди Natus Vincere (4) з Counter-Strike 2 дізнався суперників у груповому етапі BLAST Premier: Spring Final.

Про це повідомляє пресслужба "народжених перемагати".

NAVI потрапили до квартету A, де зустрінуться з європейським міксом FAZE (2), данцями з Astralis (7) та SAW (23), за яких виступають португальські гравці.

У першому поєдинку Natus Vincere зіграють з Astralis. Матч відбудеться 12 червня, початок — о 16:30 за київським часом.

Турнір триватиме з 12 по 16 червня у Лондоні. За 200 тисяч доларів призових за перемогу та кваліфікацію на BLAST Premier World Final 2024 боротимуться 8 команд.

Зазначимо, що за склад Navi з CS 2 виступають два українці, литовець, румун та фін:

  • Валерій "b1t" Ваховський (Україна)
  • Юстінас "jL" Лекавічус (Литва)
  • Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія)
  • Міхай "iM" Іван (Румунія)
  • Ігор "w0nderful" Жданов (Україна)
  • Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна)

Напередодні українська команда поступилася данському колективу Heroic (12) у півфіналі нижньої сітки групи B турніру IEM Dallas 2024.

Astralis Blast Premier Natus Vincere Faze BLAST Premier World Final 2024 SAW

Natus Vincere

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