NAVI зіграють проти жіночої команди на BLAST Bounty 2025
Українська кіберспортивна команда з дисципліни Counter-Strike 2 Natus Vincere зіграє з найкращою жіночою командою року Imperial fe у межах першого раунду BLAST Bounty 2025 Season 1.
Зустріч з єдиним жіночим колективом на турнірі відбудеться завтра, 16 січня. Початок поєдинку запланований на 20:30 за київським часом.
Зазначимо, що за регламентом турніру, в якому беруть участь 32 найкращі команди з рейтингу Valve, колективи з нижчим посівом (17-32) обирали собі суперників. Чим вище рейтинг команди, тим вище нагороду за перемогу може отримати аутсайдер.
Так у випадку перемоги Imperial fe, вони не лише пройдуть до наступного раунду змагань, а й зароблять додаткові 60 тисяч доларів за вибивання фаворита.
Нагадаємо, що протягом 2024 року NAVI виграли 4 престижні турніри, зокрема перший в історії Counter-Strike 2 мейдожор, що відбувся в Копенгагені та стали найкращою командою 2024-го за версією HLTV.
У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін:
- Валерій "b1t" Ваховський (Україна);
- Юстінас "jL" Лекавічус (Литва);
- Алексі "Aleksib" Віролайнен (Фінляндія);
- Міхай "iM" Іван (Румунія);
- Ігор "w0nderful" Жданов (Україна);
- Андрій "B1ad3" Городенський (тренер, Україна).