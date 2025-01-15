NAVI зіграють проти жіночої команди на BLAST Bounty 2025

Українська кіберспортивна команда з дисципліни Counter-Strike 2 Natus Vincere зіграє з найкращою жіночою командою року Imperial fe у межах першого раунду BLAST Bounty 2025 Season 1.

Зустріч з єдиним жіночим колективом на турнірі відбудеться завтра, 16 січня. Початок поєдинку запланований на 20:30 за київським часом.

Зазначимо, що за регламентом турніру, в якому беруть участь 32 найкращі команди з рейтингу Valve, колективи з нижчим посівом (17-32) обирали собі суперників. Чим вище рейтинг команди, тим вище нагороду за перемогу може отримати аутсайдер.

Так у випадку перемоги Imperial fe, вони не лише пройдуть до наступного раунду змагань, а й зароблять додаткові 60 тисяч доларів за вибивання фаворита.

Нагадаємо, що протягом 2024 року NAVI виграли 4 престижні турніри, зокрема перший в історії Counter-Strike 2 мейдожор, що відбувся в Копенгагені та стали найкращою командою 2024-го за версією HLTV.

У складі Natus Vincere виступають два українці, литовець, румун та фін: