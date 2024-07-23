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МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту

Микола Дендак — 23 липня, 23:14
МОК створив Олімпійські ігри з кіберспорту

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) створив Олімпійські ігри з кіберспорту.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Після прийняття цього рішення МОК розпочне роботу з вибору місця проведення турніру, а також дати, часу, умов кваліфікації на змагання та нагород.

Зазначається, що перший турнір відбудеться у 2025 році в Саудівській Аравії. Також МОК створить нову спеціальну структуру в рамках своєї організації, що застосовуватиме інший підхід до фінансування та організації цих Ігор.

Першими партнерами організації стануть міжнародні федерації, які вже займаються електронною версією свого виду спорту, і які розглядаються для включення в Олімпійські ігри з кіберспорту. Окрім цього, партнерами також будуть Національні олімпійські комітети, які включають кіберспорт у свою діяльність.

Нагадаємо, напередодні українська кіберспортивна команда Natus Vincere (1) стала переможцем престижного турніру Esports World Cup 2024 з гри Counter-Strike 2.

Кіберспорт МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

МОК (Міжнародний олімпійський комітет)

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