Зірковий футболіст Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду став амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Вітаємо Роналду – амбасадора чемпіонату світу з кіберспорту. GOAT футболу, який об'єднує всіх через гру. Разом ми висвітлюємо наступне покоління спортсменів, які піднімаються вище", – йдеться у повідомленні.

Welcome @Cristiano as Global Ambassador of the Esports World Cup.



The GOAT of football, connecting everyone through the game. Together, we spotlight the next generation of athletes rising above. pic.twitter.com/ameCbmoprh — Esports World Cup (@EWC_EN) June 13, 2025

Esports World Cup 2025 року відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Змагання розпочнеться 8 липня та триватиме до 24 серпня. На турнірі буде 25 заходів у 24 кіберспортивних видах.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.