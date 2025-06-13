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Роналду став амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту

Микола Дендак — 13 червня 2025, 22:44
Роналду став амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту
Кріштіану Роналду
Getty Images

Зірковий футболіст Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду став амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

"Вітаємо Роналду – амбасадора чемпіонату світу з кіберспорту. GOAT футболу, який об'єднує всіх через гру. Разом ми висвітлюємо наступне покоління спортсменів, які піднімаються вище", – йдеться у повідомленні.

Esports World Cup 2025 року відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Змагання розпочнеться 8 липня та триватиме до 24 серпня. На турнірі буде 25 заходів у 24 кіберспортивних видах.

Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.

Кіберспорт Кріштіану Роналду Esports World Cup

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