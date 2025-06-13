Роналду став амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту
Кріштіану Роналду
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Зірковий футболіст Аль-Насра та збірної Португалії Кріштіану Роналду став амбасадором чемпіонату світу з кіберспорту.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
"Вітаємо Роналду – амбасадора чемпіонату світу з кіберспорту. GOAT футболу, який об'єднує всіх через гру. Разом ми висвітлюємо наступне покоління спортсменів, які піднімаються вище", – йдеться у повідомленні.
Esports World Cup 2025 року відбудеться в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Змагання розпочнеться 8 липня та триватиме до 24 серпня. На турнірі буде 25 заходів у 24 кіберспортивних видах.
Нагадаємо, українська кіберспортивна організація NAVI стала переможцем Esports World Cup 2024 у дисципліні Counter-Strike 2.