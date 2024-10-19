Команда відомого стрімера з українцями у складі перемогла Monte Gen у фіналі Galaxy Battle 2
GALAXY
Вчора, 18 жовтня, організація DRILLAS (80) з двома українцями у складі здолала українську команду Monte Gen (76) у фіналі турніру Galaxy Battle 2 з дисципліни Counter-Strike 2.
Поєдинок проходив у форматі Bo3 та завершився з рахунком 2:0. Академічний склад Monte не зміг нав'язати достатню боротьбу та задовольнився призовими у розмірі 3000 доларів. DRILLAS забрали трішки більше – 5000.
Galaxy Battle 2
Counter-Strike 2
Фінал, 18 жовтня
DRILLAS – Galaxy Battle 2 (Nuke 13:5, Mirage 13:9)
У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, двоє ізраїльтян та француз:
- Алі "hAdji" Хайнус (Франція);
- Володимир "Woro2k" Велетнюк (Україна);
- Тал "meztal" Хахіашвілі (Ізраїль);
- Владислав "Kvem" Король (Україна);
- Мейтар "AMSALEM" Амсалем (Ізраїль).
Нагадаємо, нещодавно DRILLAS пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024 RMR.