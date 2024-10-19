Команда відомого стрімера з українцями у складі перемогла Monte Gen у фіналі Galaxy Battle 2

Вчора, 18 жовтня, організація DRILLAS (80) з двома українцями у складі здолала українську команду Monte Gen (76) у фіналі турніру Galaxy Battle 2 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок проходив у форматі Bo3 та завершився з рахунком 2:0. Академічний склад Monte не зміг нав'язати достатню боротьбу та задовольнився призовими у розмірі 3000 доларів. DRILLAS забрали трішки більше – 5000.

Galaxy Battle 2

Counter-Strike 2

Фінал, 18 жовтня

DRILLAS – Galaxy Battle 2 (Nuke 13:5, Mirage 13:9)

Congratulations to @ohnePixel on their impressive 2:0 victory in the grand final! They are the champions! 🏆@Monte_Esports Gen take a well-deserved 2nd place.



📝Final map scores:

Nuke - DRILLAS 13:5 Monte Gen,

Mirage - DRILLAS 13:9 Monte Gen. pic.twitter.com/QimVEL6pdZ — GALAXY (@GalaxyBattleCS) October 18, 2024

У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, двоє ізраїльтян та француз:

Алі "hAdji" Хайнус (Франція);

Володимир "Woro2k" Велетнюк (Україна);

Тал "meztal" Хахіашвілі (Ізраїль);

Владислав "Kvem" Король (Україна);

Мейтар "AMSALEM" Амсалем (Ізраїль).

Нагадаємо, нещодавно DRILLAS пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024 RMR.