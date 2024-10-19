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Команда відомого стрімера з українцями у складі перемогла Monte Gen у фіналі Galaxy Battle 2

Андрій Яросименко — 19 жовтня, 09:45
Команда відомого стрімера з українцями у складі перемогла Monte Gen у фіналі Galaxy Battle 2
GALAXY

Вчора, 18 жовтня, організація DRILLAS (80) з двома українцями у складі здолала українську команду Monte Gen (76) у фіналі турніру Galaxy Battle 2 з дисципліни Counter-Strike 2.

Поєдинок проходив у форматі Bo3 та завершився з рахунком 2:0. Академічний склад Monte не зміг нав'язати достатню боротьбу та задовольнився призовими у розмірі 3000 доларів. DRILLAS забрали трішки більше – 5000.

Galaxy Battle 2
Counter-Strike 2
Фінал, 18 жовтня
DRILLAS – Galaxy Battle 2 (Nuke 13:5, Mirage 13:9)

У складі DRILLAS виступають двоє українців, зокрема легенда основного складу Monte Володимир "Woro2k" Велетнюк, двоє ізраїльтян та француз:

  • Алі "hAdji" Хайнус (Франція);
  • Володимир "Woro2k" Велетнюк (Україна);
  • Тал "meztal" Хахіашвілі (Ізраїль);
  • Владислав "Kvem" Король (Україна);
  • Мейтар "AMSALEM" Амсалем (Ізраїль).

Нагадаємо, нещодавно DRILLAS пройшли на Perfect World Shanghai Major 2024 RMR.

Кіберспорт Counter-Strike 2 Monte Gen DRILLAS

Monte Gen

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