Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte піднялися на 11 позицій
Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 28 жовтня.
Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.
Інша українська команда B8 піднялася на п'ять позицій і тепер посідає 25 місце. Також чудовий прогрес показала організація Monte. Вони вийшли на 31 позицію, що на 11 місць краще, ніж тиждень тому.
Команда Олександра Зінченка Passion UA також піднялася у табелі о рангах. Ця кіберспортивна команда тепер посідає 40 рядок рейтингу HLTV.
Рейтинг HLTV
28 жовтня 2024 року
- (1) NAVI – 1000 балів;
- (2) G2 – 592;
- (3) Vitality – 587;
- (4) MOUZ – 454;
- (5) Spirit – 382;
- (6) FaZe – 356;
- (7) Eternal Fire – 309;
- (8) HEROIC – 241;
- (9) Liquid – 241;
- (11) Virtus.pro – 232;
...
25 (30) B8 – 76
31 (42) Monte – 40
40 (44) Passion UA – 25
50 (58) NAVI Junior – 19
56 (60) FavBet – 18
79 (76) Monte Gen – 11