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Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte піднялися на 11 позицій

Руслан Травкін — 28 жовтня, 21:37
Рейтинг HLTV: NAVI зберегли лідерство, Monte піднялися на 11 позицій
NAVI

Один із провідних вебсайтів у спільноті Counter-Strike – HLTV – опублікував оновлений світовий рейтинг команд із кіберспортивної гри CS 2 за 28 жовтня.

Команда з України Natus Vincere продовжує втримувати лідерство. Зазначимо, що "народжені перемагати" вийшли в лідери рейтингу 22 липня і за той час лише двічі втрачали першу позицію.

Інша українська команда B8 піднялася на п'ять позицій і тепер посідає 25 місце. Також чудовий прогрес показала організація Monte. Вони вийшли на 31 позицію, що на 11 місць краще, ніж тиждень тому.

Команда Олександра Зінченка Passion UA також піднялася у табелі о рангах. Ця кіберспортивна команда тепер посідає 40 рядок рейтингу HLTV.

Рейтинг HLTV

28 жовтня 2024 року

  1. (1) NAVI – 1000 балів;
  2. (2) G2 – 592;
  3. (3) Vitality – 587;
  4. (4) MOUZ – 454;
  5. (5) Spirit – 382;
  6. (6) FaZe – 356;
  7. (7) Eternal Fire – 309;
  8. (8) HEROIC – 241;
  9. (9) Liquid – 241;
  10. (11) Virtus.pro – 232;

...

25 (30) B8 – 76

31 (42) Monte – 40

40 (44) Passion UA – 25

50 (58) NAVI Junior – 19

56 (60) FavBet – 18

79 (76) Monte Gen – 11

      Favbet Natuse Vincere Кіберспорт Counter-Strike 2 B8 Passion UA NAVI Junior Monte HLTV Monte Gen

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