Monte Gen перемогли білоруську команду та стали чемпіонами онлайн-турніру з Counter-Strike 2

Українська кіберспортивна команда Monte Gen (81) тріумфувала на онлайн-турнірі HEROICxThunderpick Path To The Pros з Counter-Strike 2.

У фінальному поєдинку вона перемогла білоруську Betera (93) з рахунком 2:0. Фінал розпочався з мапи Nuke, де українська організація мінімально здолала суперника 13:11. Такий же результат був зафіксований і на карті Dust2.

HEROICxThunderpick Path To The Pros

Онлайн-турнір, фінал

10 листопада

Monte Gen (81) – Betera (93) 2:0 (13:11 Nuke, 13:11 Dust2)

За перемогу на цьому турнірі українська організація отримала 7 тисяч доларів призових.

Для Monte Gen це був уже четвертий фінал онлайн-турнірів за останній час. У трьох попередніх суперником команди була організація відомого німецького стрімера – DRILLAS, за яку виступають два українці. Monte Gen здолали суперника лише в 1 фіналі.