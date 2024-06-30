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Команда Коноплянки дізналась суперників у кваліфікації IESF World Esports Championship-2024

Владислав Уткін — 30 червня, 13:14
Команда Коноплянки дізналась суперників у кваліфікації IESF World Esports Championship-2024

Україна отримала суперників у східноєвропейській кваліфікації турніру IESF World Esports Championship-2024 з Сounter-Strike 2.

Україна потрапила до групи A, разом із командами Туреччини, Албанії, Вірменії та Греції.

Перший поєдинок Україна проведе проти Туреччини 6 липня.

Всього у кваліфікації беруть участь 18 команд. П'ять найкращих отримають путівку на офлайн-турнір з призовим фондом у 240 тисяч доларів.

Зазначимо, що Україну на цьому турнірі представляє команда kONO.ECF, яку заснував футболіст Євген Коноплянка.

Counter-Strike 2 kONO.ECF

kONO.ECF

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