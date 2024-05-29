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Колишній капітан Monte перейшов у ENCE

Микола Дендак — 29 травня, 12:31
Колишній капітан Monte перейшов у ENCE

Колишній капітан української кіберспортивної команди Monte Віктор "sdy" Оруджев підписав контракт з польською ENCE (21).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Окрім нього, до команди також приєднався Пааво "podі" Хейсканен з Фінляндії. В основному складі вони замінили поляків Олека "hades" Міскевича і Павла "dycha" Диха, які у свою чергу перейдуть на лаву запасних.

Нагадаємо, Віктор покинув Monte після невдалої кваліфікації на PGL Major Copenhagen 2024, який в результаті виграла інша українська команда Natus Vincere.

Після відходу капітана в організації почалися проблеми, вони двічі змінювали ростер та провалились на престижних турнірах, опустившись з топ-10 на 26 місце в рейтингу.


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